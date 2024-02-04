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Haberler Yaşam Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum'a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:14

Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum'a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de toplantıya katıldı. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Murat Kurum için "Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." dedi.

Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum’a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız
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Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum’a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız
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Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum’a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız
Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum’a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız
Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi teşekkür etti! Murat Kurum’a destek: Kendisine inanıyoruz, arkasındayız
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