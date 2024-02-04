AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan vatandaşlara "Yanınızdayım" mesajı | Video
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı veren ve onları dinleyen Kurum, "Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım." dedi.
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