AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerinin yükselmesine sebep olurken, aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarına olan talebin artmasına yol açıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Benzin ve mazot fiyatlarında yeni bir artış yaşandı mı? İşte, 16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…