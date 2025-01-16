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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:15

AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılan zamlar, sabahın erken saatlerinde pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve mazot fiyatlarındaki artış, özellikle taşıma sektörü ve araç sahiplerinin dikkatini çekti. BRENT petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt maliyetlerinde yükselme görüldü. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin,LPG ve motorin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerinin yükselmesine sebep olurken, aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarına olan talebin artmasına yol açıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Benzin ve mazot fiyatlarında yeni bir artış yaşandı mı? İşte, 16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte sürekli değişim göstermeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, bugünden itibaren benzin fiyatlarına zam yapıldı.

Bu gece yarısı (16 Ocak) motorine 1 lira 47 kuruşluk zam yapıldı. Benzin ve LPG'de fiyat değişikliği yaşanmadı.

İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar..

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AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motorin: 49 lira 28 kuruş

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