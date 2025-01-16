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AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:15
AKARYAKIT FİYATLARI 16 OCAK: Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılan zamlar, sabahın erken saatlerinde pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve mazot fiyatlarındaki artış, özellikle taşıma sektörü ve araç sahiplerinin dikkatini çekti. BRENT petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt maliyetlerinde yükselme görüldü. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin,LPG ve motorin fiyatları...