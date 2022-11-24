Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberiyle araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde üç kez benzine indirim, bir kez de motorine indirim gelmişti. 24 Kasım tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellenerek benzin zam ve motorin indirim aldı. Benzine gelen 55 kuruşluk zam sonrası bir indirim haberi daha geldi. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sürücüler tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı, dolar/TL kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatları yılbaşından bu yana hareketli bir seyir çiziyor. Peki, bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL? İşte, 24 Kasım 2022 Perşembe benzin, LPG, mazot fiyatı…