Brent petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile etkisini gösteriyor. Son dakika benzin indirim ve motorin indirim haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim alan akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 24 Kasım 2022 benzin indirim ve motorin indirim sonrası güncel LPG, benzin ve mazot fiyatı...