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'nın doyumsuz

Giriş Tarihi: 20.03.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 14:59
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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası

Van Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesİ'nin de bulunduğu , la birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası

Badem ağaçlarının çiçek açması, adanın yeşil örtüsü, Van Gölü'nün maviliği ve dağlardaki beyaz kar örtüsü, adayı ziyarete gelenlere muhteşem bir tablo sunuyor.

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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası

Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın üzerindeki beyaz karlar ve badem ağaçlarının çiçekleri fotoğraf karalerine kartpostal gibi yansıdı.

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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ve tarihi Akdamar Kilisesi, mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası

Teknelerle 20 dakikalık bir yolculukla gidilen adayı çiçekler içinde gören ziyaretçiler, ya hayran kaldıklarını belirtirken, il dışından gelen vatandaşlar adayı çok beğendiklerini söyledi.

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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası

Geçmişten tecrübesi bulunanlar ise badem ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını söyledi.

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'nın doyumsuz
Akdamar Adası'nın doyumsuz bahar manzarası
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