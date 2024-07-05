AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 18:47'de merkez üssü Akdeniz olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Istanbul'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...