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Haberler Yaşam AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 19:19

AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Akdeniz deprem haberi geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 18:47'de merkez üssü Akdeniz olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Istanbul'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA AKDENİZ'DE DEPREM

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer: Akdeniz

Tarih:2024-07-05

Saat:18:47:43 TSİ

Derinlik:15.12 km

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AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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