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AKDENİZ’DE DEPREM! 5 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
19:19
Son dakika Akdeniz deprem haberi geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları