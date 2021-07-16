HaberlerYaşamAkıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi
Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:10Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:11
Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi
Afyonkarahisar'de 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Akıllara durgunluk veren olayda, babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı. Babası ile birlikte yakalanan şahsın mezarlara 26 kök kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı.