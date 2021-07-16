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Haberler Yaşam Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi
Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:11

Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi

Afyonkarahisar'de 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Akıllara durgunluk veren olayda, babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı. Babası ile birlikte yakalanan şahsın mezarlara 26 kök kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi

Olay, Dazkırı ilçesi Yukarıyenice köyünde meydana geldi. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar Abdülkerim ve Fadime Arıkan isimli çiftlerin mezarlarında kenevir olduğunu jandarmaya arayarak ihbar etti.

Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi

İhbar üzerine harekete geçen jandarma bölgeye giderek inceleme başlattı. Mezarların üzerinde 26 kök kenevir ekili olduğunu görünce, ekipler kenevirleri sökerek muhafaza altına aldı.

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Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi

Kenevirleri eken şahısların peşine düşen jandarma ekipleri, kenevirleri ölü çiftin damadı G.G. (56) ile oğlu yani çiftin torunları Ç.G. (29) olduğunu tespit etti.

Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi

Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Akıllara durgunluk veren olay! Anneannesi ile dedesinin mezarını kenevir tarlasına çevirdi

Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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