Sürücü Şaban Eroğlu, "Aküler alev almış. Yangın söndürme tüpüm olmadığı için söndüremedim. İtfaiye gelene kadar hepsi yandı. Özel bir kurumdan almıştım, geri dönüşüm tesisine götürüyordum" diye konuştu.

