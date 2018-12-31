Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yüklü kamyon yandı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 17:32
Akü yüklü kamyon yandı

İstanbul 'de kasasında yüklü kamyonda çıktı. Vatandaşların uyarısıyla yangını fark eden sürücü, kasayı ayırarak kamyonu yanmaktan kurtarırken, kasadaki aküler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Akü yüklü kamyon yandı

Olay, saat 15.30 sıralarında Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şaban Eroğlu'nun kulland��ğı 34 UU 0857 plakalı yüklü kamyonun kasasında seyir halindeyken çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akü yüklü kamyon yandı

Trafikteki diğer sürücüler, kamyonun kasasından çıkan dumanları görerek sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü Eroğlu, kamyonu durdurarak kamyondan kasayı ayırdı.

Akü yüklü kamyon yandı

Alevler kısa sürede büyüyerek kasanın tamamını sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Akü yüklü kamyon yandı

nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpükle yangına müdahale ederek söndürdü.

Akü yüklü kamyon yandı

Sürücü Şaban Eroğlu, "Aküler alev almış. söndürme tüpüm olmadığı için söndüremedim. İtfaiye gelene kadar hepsi yandı. Özel bir kurumdan almıştım, geri dönüşüm tesisine götürüyordum" diye konuştu.

Akü yüklü kamyon yandı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

BİZE ULAŞIN