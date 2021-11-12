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Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 16:26

Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

Antalya Alanya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Paraşütle uçuş yapan Anna Levitova (26), bir binanın çatısında asılı kaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

ALANYA'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

Antalya Alanya'da tatil yapan Rus turist Anna Levitova, Yassı Tepe'den saat 12.00 sıralarında yamaç paraşütüyle havalandı.

Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

Tekli uçuş yapan Levitova, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti.

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Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

Kızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokak'ta bir binanın çatı demirlerine paraşütü asılı kalan Levitova'yı görenler, 112'yi aradı.

Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

İtfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları kattan Levitova'yu kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video

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