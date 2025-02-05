Haberler
Yaşam
Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:46
Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…
İstanbul'da bir kadın, kendisini çalışanıyla aldatan eşinin iş yerine baskın yaptırdı. İş yeri sahibi ve iki çalışanına cam kırıklarıyla işkence yapan, darp eden ve o anları cep telefonuyla kaydeden silahlı bir çetenin üyeleri operasyonla yakalandı. Mağdur iş yeri sahibinin eşi ve kızı da gözaltına alındı. 11 kişi tutuklandı.