Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

24 Aralık ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde bir iş hanına peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. 3 Ocak'ta da Sancaktepe İlçesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı.



