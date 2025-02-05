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Haberler Yaşam Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:46

Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

İstanbul'da bir kadın, kendisini çalışanıyla aldatan eşinin iş yerine baskın yaptırdı. İş yeri sahibi ve iki çalışanına cam kırıklarıyla işkence yapan, darp eden ve o anları cep telefonuyla kaydeden silahlı bir çetenin üyeleri operasyonla yakalandı. Mağdur iş yeri sahibinin eşi ve kızı da gözaltına alındı. 11 kişi tutuklandı.

Emir SOMER
Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

24 Aralık ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde bir iş hanına peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. 3 Ocak'ta da Sancaktepe İlçesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı.

Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

Seri saldırılarla ilgili gözaltına alınan S.Ö.'nün silahlı saldırıları gerçekleştiren kişi olduğu ve silahlı bir çetenin liderliğini yaptığı tespit edildi.

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Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

S.Ö.'nün ele geçirilen cep telefonu detaylı bir şekilde incelendi.

Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video

Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

S.Ö.'nün çete üyeleriyle birlikte 5 Aralık 2024 tarihinde 1'i yabancı uyruklu kadın, 2'si erkek olmak üzere üç kişiyi Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak işkence yaptıkları ortaya çıktı.

Aldatılan kadından korkunç intikam! Çete tutup kocasına masaj salonunda…

İddialara göre; masaj salonunun sahibi olan kişi, bir kadın çalışanıyla eşi M.Y.'yi aldattı. Masaj salonunun sahibinin eşi M.Y. de çete üyelerine ulaşarak saldırıyı azmettirdi.

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