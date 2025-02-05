Video Yaşam Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video

Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video

05.02.2025 | 10:33

İstanbul’da bir kadın, kendisini çalışanıyla aldatan eşinin iş yerine baskın yaptırdı. İş yeri sahibi ve iki çalışanına cam kırıklarıyla işkence yapan, darp eden ve o anları cep telefonuyla kaydeden silahlı bir çetenin üyeleri operasyonla yakalandı. Mağdur iş yeri sahibinin eşi ve kızı da gözaltına alındı. 11 kişi tutuklandı.

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24 Aralık ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde bir iş hanına peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. 3 Ocak'ta da Sancaktepe İlçesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı. Seri saldırılarla ilgili gözaltına alınan S.Ö.'nün silahlı saldırıları gerçekleştiren kişi olduğu ve silahlı bir çetenin liderliğini yaptığı tespit edildi. S.Ö.'nün ele geçirilen cep telefonu detaylı bir şekilde incelendi. S.Ö.'nün çete üyeleriyle birlikte 5 Aralık 2024 tarihinde 1'i yabancı uyruklu kadın, 2'si erkek olmak üzere üç kişiyi Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak işkence yaptıkları ortaya çıktı. İddialara göre; masaj salonunun sahibi olan kişi, bir kadın çalışanıyla eşi M.Y.'yi aldattı. Masaj salonunun sahibinin eşi M.Y. de çete üyelerine ulaşarak saldırıyı azmettirdi.

TAMAMI TUTUKLANDI
Saldırganlar masaj salonunda çıplak vaziyette cam kesikleriyle yaraladıkları, darp ettikleri ve cinsel tacizde bulundukları mağdurların görüntülerini cep telefonlarına kaydetti. S.Ö.'nün cep telefonundaki o görüntüler incelemelerle ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti geniş kapsamlı inceleme başlattı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. Çete lideri S.Ö. ile birlikte 10 çete üyesi daha gözaltına alındı. Mağdur masaj salonu sahibinin eşi M.Y. ve kızı D.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., M.Y., D.Y., C.Ö., O.Y., C.B., Ü.A., M.Ç., A.A., C.Y. ve H.Ş. isimli 11 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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