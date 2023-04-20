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Haberler Yaşam Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle
Giriş Tarihi: 20.04.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 17:51

Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 27. bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrolünde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim'in yer aldığı dizinin 20 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 27. Bölümünde, Oylum ile konuşan Behram, ona Tolga'nın arabasının tarandığını söyler. Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan Ozan yoğun bakımdadır. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak 27. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ile Aldatmak 27. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak son bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde, anne olmaya hazır hissetmeyen Oylum, zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, ATV ile Aldatmak 27. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aldatmak son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

İşte 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ALDATMAK 27. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 27. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur.

Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir.

Aldatmak 27. Bölüm izle: Tolga’nın arabası taranıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir.

Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar.

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