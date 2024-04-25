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ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
23:41
ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 25 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. İzleyiciler gelecek haftadan kesitler görmek için ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...