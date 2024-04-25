ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem!"

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.