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Haberler Yaşam ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 23:41

ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 25 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. İzleyiciler gelecek haftadan kesitler görmek için ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisi 66. bölümüyle büyük ilgi çekti. Yeni bölümü merak edenler seyirciler fragman araştırmasına koyuldu. İşte, ATV ile Aldatmak 67. Bölüm fragmanı izle ekranı!

ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/aldatmak/fragman

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ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem!"

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

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