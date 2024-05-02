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Haberler Yaşam ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 23:15

ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni bölümünün ekranlara gelmesinin hemen ardından fragmanı ne zaman yayınlanır sorusuyla gündeme geldi. Ekranların sevilen dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle izleyenlerin gönlünde taht kuruyor. 67. bölümüyle heyecanlı anlara sahne olan dizinin, yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Peki, Aldatmak 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!

ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!

Aldatmak yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölümüyle, merak konusu olan 68. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Başarılı dizin son ölümünde neler oldu? İşte, son bölüm özeti ile Aldatmak 68. bölüm fragmanı hakkında detaylar!

ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE

Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır. Tarık'ın baskınıyla Yeşim, onun karşısında gücünü kaybeder. Son olaylardan sonra Yeşim ve Ümit büyük bir yüzleşme yaşar.

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ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!

ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 67. bölümü ile 2 Mayıs Perşembe saat 20.00'da ATV'de yayınlandı!

Dizinin yeni bölüm fragmanı;

ALDATMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZET

Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü sadece Mualla'yı değil Oylum'u da zor durumda bırakacaktır. Kadriye gittikçe aileyle yakınlaşınca Mualla beklenmedik bir hamlede bulunur.

ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!

Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır. Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar. Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanır.

Ancak Kahraman'ın bir keşfi kaderlerini değiştirebilir…

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