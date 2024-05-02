Haberler
Yaşam
ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ile bekleniyor!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
23:15
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni bölümünün ekranlara gelmesinin hemen ardından fragmanı ne zaman yayınlanır sorusuyla gündeme geldi. Ekranların sevilen dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle izleyenlerin gönlünde taht kuruyor. 67. bölümüyle heyecanlı anlara sahne olan dizinin, yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Peki, Aldatmak 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!