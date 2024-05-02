ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır. Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar. Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanır.

Ancak Kahraman'ın bir keşfi kaderlerini değiştirebilir…