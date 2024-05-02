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Haberler Yaşam ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:01

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Aldatmak yeni bölümü ile ekranlara geliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi, her hafta izleyenleriyle Perşembe akşamı buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlere seyir zevki yaşatan dizi, bu hafta yayınlanan bölümüyle merak konusu. Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılıyor. İşte, Aldatmak 67. bölüm izle!

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Aldatmak 67. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından merakla bekleniyor. ATV'nin sevilen dizisi ilgiyle takip edilirken, reytinglerde başarısını göstermeye devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 67. bölümünde neler oldu sorusu yanıt arıyor. İşte, Aldatmak 67. bölüm izle!

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE

Aldatmak 67. bölümü ile 2 Mayıs Perşembe saat 20.00'da ATV'de yayınlandı.

Dizinin yeni bölümü için ATV resmi internet sayfası;

ALDATMAK 67. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

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ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

ALDATMAK 67. BÖLÜM ÖZETİ VE BÖLÜMDEN FOTO GALERİ

üzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır. Tarık'ın baskınıyla Yeşim, onun karşısında gücünü kaybeder. Son olaylardan sonra Yeşim ve Ümit büyük bir yüzleşme yaşar.

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü sadece Mualla'yı değil Oylum'u da zor durumda bırakacaktır. Kadriye gittikçe aileyle yakınlaşınca Mualla beklenmedik bir hamlede bulunur.

ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE || ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz!

Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır. Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar. Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanır.

Ancak Kahraman'ın bir keşfi kaderlerini değiştirebilir…

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