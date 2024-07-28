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ALES sınav soruları ve cevapları 2024 PDF! ALES/2 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
09:34
ALES sınav soruları ve cevapları 2024 PDF! ALES/2 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl görüntülenir?
ALES soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. 2024 yılının ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 28 Temmuz 2024 Pazar günü düzenleniyor. ALES soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınavın hemen ardından cevap anahtarının erişime açılmasıyla adaylar, soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki, ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ALES/2 cevap kitapçığı PDF indirme ekranı...