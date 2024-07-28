ALES sınav soruları ve cevapları 2024 PDF! ALES/2 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl görüntülenir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz 2024 Pazar günü düzenleniyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar, kendilerine yöneltilen sayısal ve sözel derslerden toplam 100 soruya cevap verecek. ALES soruları ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile 2024 ALES/2 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…