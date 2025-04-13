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ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
11:55
ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan Pazar günü uygulanıyor. 2025 yılının ilk sınavı olan ALES/1 için 81 ilde tüm salonlarda uygulanıyor. Adaylar sınavın bitiminde sonuçlar için araştırmalar başlayacak. Yüksek lisans başvuruları ve akademik kadro alımları için önemli bir adım olan sınavın sonuçları 'sonuc.osym.gov.tr' üzerinden görüntülenebilecek. Peki, ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?