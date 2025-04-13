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Haberler Yaşam ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:55

ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan Pazar günü uygulanıyor. 2025 yılının ilk sınavı olan ALES/1 için 81 ilde tüm salonlarda uygulanıyor. Adaylar sınavın bitiminde sonuçlar için araştırmalar başlayacak. Yüksek lisans başvuruları ve akademik kadro alımları için önemli bir adım olan sınavın sonuçları 'sonuc.osym.gov.tr' üzerinden görüntülenebilecek. Peki, ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl ilk sınavıyla gerçekleştiriliyor. Lisansüstü eğitime giriş puanlarını öğrenmek için adaylar ÖSYM AİS ekranı başında beklemeye başladı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lisansüstü programlar için başvurularını gerçekleştirebilecekler. 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

ALES/1 SINAVI 13 NİSAN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR!

Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 13 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. 50 sözel 50 sayısal sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.

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ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar AİS şifreleri ile sonuçlarına erişecek.

ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2025-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

ALES 2025 SINAV TARİHLERİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da, 23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.