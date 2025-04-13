ALES SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle belli oldu! 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl ilk sınavıyla gerçekleştiriliyor. Lisansüstü eğitime giriş puanlarını öğrenmek için adaylar ÖSYM AİS ekranı başında beklemeye başladı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lisansüstü programlar için başvurularını gerçekleştirebilecekler. 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?