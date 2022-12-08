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Haberler Yaşam ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS
Giriş Tarihi: 08.12.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:58

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından yanıt arıyor. Bu yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapıldı. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden çok yakında sınav sonuçları adaylara sunulacak. Bu bağlamda, "ALES sonuçları açıklandı mı, sonuç nasıl öğrenilir?" sorusu yöneltiliyor. ÖSYM duyurunun hangi saatte geleceği henüz kesin belli olmadı. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir 2022? İşte ÖSYM AİS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar sürüyor. ÖSYM duyuru ile çok yakında ALES sonuçları açıklanacak ve adaylar bu yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları belli olacak. ÖSYM AİS sonuç ekranı, çok yakında sınav için erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ALES başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihi açıkladı. Sınav sonuçlarının erken açıklanması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündemine bulunmuyor. ALES sınav sonuçları 9 Aralık Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saati ise henüz belli olmadı. ÖSYM genellikle sınav sonuçlarını öğlen saat 12.00'a kadar ilan ediyor.

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ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

Sınav sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. ÖSYM AİS'ten erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınav sonuç ekranında adaylar, sayısal ve sözel alanda katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri puanları görüntüleyecek.

ALES SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

2023 ALES SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yayınladığı 2023 sınav takvimini üniversite sınavı ile önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin aynı güne gelmesi sebebiyle geri çekti. YKS sınav tarihlerinde değişiklik yapılarak sınav takviminin güncellenmesi bekleniyor. ALES sınav tarihlerinde değişiklik yapılması düşünülmüyor. Daha önce yayınlanan takvimde yılın ilk ALES oturumunun 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

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