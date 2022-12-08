Haberler Yaşam ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

Giriş Tarihi: 08.12.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:58

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından yanıt arıyor. Bu yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapıldı. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden çok yakında sınav sonuçları adaylara sunulacak. Bu bağlamda, "ALES sonuçları açıklandı mı, sonuç nasıl öğrenilir?" sorusu yöneltiliyor. ÖSYM duyurunun hangi saatte geleceği henüz kesin belli olmadı. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir 2022? İşte ÖSYM AİS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…