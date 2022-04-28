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Haberler Yaşam ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:44

ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından ALES sonuçları son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (2022-ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da sınav sonrası adaylara ulaştıktan sonra sınav sonuçları sorgulamaları başlamıştı. 28 Nisan Perşembe günü ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Buna göre "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Peki ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ALES sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak olan sonuçlara ilişkin ilgili açıklamaları takip ediliyor. Peki ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır? İşte ALES/1 sınav sonuçları 2022

ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ALES SINAV SONUÇLARI ÖSYM EKRANINDA SORGULA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınava ait cevap kağıtları ve aday cevapları, 10 gün süreyle adayların eriimine açıldı.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

ALES 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES-2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Başvurular da 24 Haziran-4 Temmuz arasında alınacak.

ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ALES SONUÇLARI SORGULA!

ALES sınav sonuçları 28 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı
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