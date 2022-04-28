Haberler Yaşam ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:44

ALES sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından ALES sonuçları son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (2022-ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da sınav sonrası adaylara ulaştıktan sonra sınav sonuçları sorgulamaları başlamıştı. 28 Nisan Perşembe günü ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Buna göre "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Peki ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…