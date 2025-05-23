ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?

ALES/2 başvuruları tamamlandıktan sonra dikkatler geç başvuru sürecine yöneldi. ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, ALES ne zaman yapılacak ve geç başvuru tarihi hangi gün? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru ve sınav tarihleri hakkında detaylar...