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Haberler Yaşam ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 07:15

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayan adayların ardından, şimdi ise geç başvuru dönemi merak konusu oldu. Başvuru süresini kaçıranlar, belirlenen tarihlerde başvuru ücretinin yüzde 50 fazlasını ödeyerek geç başvuru yapma hakkına sahip olacak. Peki, 2025 ALES/2 geç başvuru dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?

ALES/2 başvuruları tamamlandıktan sonra dikkatler geç başvuru sürecine yöneldi. ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, ALES ne zaman yapılacak ve geç başvuru tarihi hangi gün? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru ve sınav tarihleri hakkında detaylar...

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

ALES/2 geç başvuruları 29 Mayıs 2025, saat 23:59'a kadar yapılabilecektir.

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ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu ücrete %50 zam uygulanarak ödeme yapacaktır.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ALES sınavı hangi tarihte yapılacak, geç başvurular ne zaman?

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?

Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı