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Haberler Yaşam Aleya'nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 07:55

Aleya'nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

Son dakika haberler: 17 yaşındaki Aleyna'ya cinsel istismarda bulunup tehditleriyle intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın, SABAH'ın ısrarlı yayınları sonucu tutuklandı. Argın, müebbet hapse çarptırıldı. Acılı baba Cemalettin Ağgül de kızı Aleyna'nın ölümüne giden cinsel taciz ve istismar sürecinin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması ile sonuçlanmasını değerlendirdi.

FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK
Aleya’nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

Son dakika haberler: Iğdır'da 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'e cinsel istismarda bulunan ve baskı yaparak intihara sürükleyen 43 yaşındaki işadamı Gökhan Argın, olaydan sonra serbest bırakılmasına rağmen, SABAH'ın ısrarlı yayınları sonucu tutuklandı.

Aleyna'nın ölümüne neden olan cinsel istismar ve ölümünden hemen önce bıraktığı ortaya çıkan notun adaleti sağlamasına ilişkin evlat acısıyla yanıp tutuşan baba Cemalettin Ağgül ilk kez konuştu. İşte Aleyna'nın ölümüne ilişkin son dakika bilgileri

Aleya’nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Gökhan Argın, dün sonuçlanan davada, genç kızı cebir ve tehditle intihara yönlendirdiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Aleya’nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

17 YAŞINDAKİ ALEYNA AĞGÜL'E CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Iğdır'da yaşayan 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın (18) babası işadamı Gökhan Argın'ın (43) cinsel istismarına maruz kaldı. Argın, bununla da yetinmeyip kaldığı evi basarak genç kızı tehdit etti. Bunalıma giren Aleyna, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar etti. Geride ise "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bıraktı.

Aleya’nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

SABAH PEŞİNİ BIRAKMADI

Olaydan sonra gözaltına alınan baba-oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ise yerel internet sitelerinde intihar olarak yansıtıldı. Ancak, genç kızın uzun zamandır Gökhan Argın'dan psikolojik şiddet gördüğünü ve intihara sürüklediğini öğrenen SABAH'ın, olayın perde arkasını gün yüzüne çıkaran ısrarlı yayınları sonucu, Gökhan Argın 7 Ekim'de tutuklandı.

Aleya’nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

BERAAT BEKLİYORDU

Argın, duruşmalarda genç kıza iftiralar atarak kendisini aklamaya çalıştı. 15 gün önceki duruşmada mütalaa veren savcı, zanlının "iyi hal indirimi" uygulanmadan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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