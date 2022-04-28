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Aleya'nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:43
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
07:55
Aleya'nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi
Son dakika haberler: 17 yaşındaki Aleyna'ya cinsel istismarda bulunup tehditleriyle intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın, SABAH'ın ısrarlı yayınları sonucu tutuklandı. Argın, müebbet hapse çarptırıldı. Acılı baba Cemalettin Ağgül de kızı Aleyna'nın ölümüne giden cinsel taciz ve istismar sürecinin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması ile sonuçlanmasını değerlendirdi.