Aleya’nın cinsel taciz, istismar ve intiharında son dakika; Ölürken bıraktığı not adaleti getirdi

17 YAŞINDAKİ ALEYNA AĞGÜL'E CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Iğdır'da yaşayan 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın (18) babası işadamı Gökhan Argın'ın (43) cinsel istismarına maruz kaldı. Argın, bununla da yetinmeyip kaldığı evi basarak genç kızı tehdit etti. Bunalıma giren Aleyna, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar etti. Geride ise "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bıraktı.