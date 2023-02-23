Haberler Yaşam Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

Giriş Tarihi: 23.02.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 21:42

Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248 saat sonra kendisini kurtaran Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) çalışanları ile buluştu. Aleyna Ölmez'i, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret eden madenciler, genç kızın enkazdan kurtarılma anına ilişkin "O anda her şey durmuştu zaten. Yanına gidip nefes aldığını görünce inanılmaz derecede mutlu olduk. Saniyeler içinde nasıl yanına gittiğimizi bile hatırlamıyorum. Uçarak gittik resmen." ifadelerini kullandı.