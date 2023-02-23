Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu
Giriş Tarihi: 23.02.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 21:42

Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248 saat sonra kendisini kurtaran Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) çalışanları ile buluştu. Aleyna Ölmez'i, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret eden madenciler, genç kızın enkazdan kurtarılma anına ilişkin "O anda her şey durmuştu zaten. Yanına gidip nefes aldığını görünce inanılmaz derecede mutlu olduk. Saniyeler içinde nasıl yanına gittiğimizi bile hatırlamıyorum. Uçarak gittik resmen." ifadelerini kullandı.

Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma yol açtığı 11 ilde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) çalışanları enkaz altından onlarca canı kurtardı.

Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Kahramanmaraş'taki Atabey Apartmanı'nın enkazında mucizeyi gerçekleştiren madenciler, depremden 248 saat sonra kurtardıkları Aleyna Ölmez'i, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarete, arama kurtarma ekibinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli de katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

"KISA; AMA ÇOK DUYGULU BİR BULUŞMA OLDU"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna'nın sağlık durumuna ilişkin, "Bugün hastanemize kabulünün 7'inci günü ve sağlığına hızlı bir şekilde kavuşuyor. Çok ciddi bir problemi yok. Normal insani fonksiyonları gayet yerinde. Bugün çok duygusal bir buluşmaya şahitlik ettik. Aleyna'yı Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkaran KİAŞ arama kurtarma ekibiyle Aleyna'yı buluşturduk. Kısa; ama çok duygulu bir buluşma oldu." dedi.

Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Madenci kardeşlerimiz Aleyna için çiçek yaptırmışlar. Aleyna da onlar için bir plaket hazırlanmasını bizden rica etmişti. Biz de hazırladık ve karşılıklı olarak teşekkürlerini ilettiler. Aleyna, kendisini enkaz altından kurtarılması için gösterilen çabaya minnettar" şeklinde konuştu.

Madencilerden Aleyna'ya 'geçmiş olsun' ziyareti | Video

Aleyna Ölmez kahramanlarıyla bir araya geldi! Kendisini kurtaran madenciler o anları anlattı: O an her şey durmuştu

"6 GÜN SÜREYLE ENKAZIN BAŞINDAYDIK"

Arama kurtarma ekibi lideri Serdar Erman Kütükçü, Aleyna'yı sağlıklı ve mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek, "Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz; ama Aleyna'yı böyle gördükten sonra tekrar daha güçlü şekilde hayata tutunmaya devam edeceğiz. 6 gün süreyle enkazın başındaydık. Aleyna'nın bulunduğu enkazda 8 ila 10 kişilik bir ekiple çalışmamıza devam ediyorduk." dedi.

SON DAKİKA