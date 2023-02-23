Madencilerden Aleyna'ya 'geçmiş olsun' ziyareti | Video
Kahramammaraş'ta depremin 248'inci saatinde Aleyna Ölmez'i (17) enkaz altından çıkaran madenciler, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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