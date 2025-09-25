Haberler
Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:45
İlk iki sezonu ile tüm dünyada ilgi çeken Japon yapımı dizi Alice in Borderland üçüncü sezonuyla da dikkatleri üzerine çekecek. Dizi Tokyo'da bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Peki, Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir? İşte detaylar;