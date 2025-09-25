Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:45

Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?

İlk iki sezonu ile tüm dünyada ilgi çeken Japon yapımı dizi Alice in Borderland üçüncü sezonuyla da dikkatleri üzerine çekecek. Dizi Tokyo'da bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Peki, Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir? İşte detaylar;

Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?

Alice in Borderland dizisi yeni sezonu için heyecan dorukta. İlk iki sezonuyla tüm dünyadan geniş bir kitle yakalayan dizi, ilginç konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?

Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?

ALICE IN BORDERLAND KONUSU

Arisu - isteksiz, işsiz ve video oyunlarına takıntılı genç bir adam - aniden kendini Tokyo'nun garip, bomboş bir versiyonunda bulur; burada kendisi ve arkadaşları hayatta kalmak için tehlikeli oyunlarda yarışmak zorundadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?

ALICE IN BORDERLAND 3. SEZONU NE ZAMAN?

Alice in Borderland dizisi Netflix'te yayınlanıyor. Alice in Borderland 3. sezonu 25 Eylül Perşembe günü yayınlanacak.

Alice in Borderland 3. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Alice in Borderland yeni sezon nereden izlenir?