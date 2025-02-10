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Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
18:13
Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!
Kadıköy'de İtalyan Şef'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. 14 gün süren yaşam mücadelesi sonunda önce beyin ölümü gerçekleşen ardından da hayatını kaybeden talihsiz çocuk yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.