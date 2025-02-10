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Haberler Yaşam Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:13

Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!

Kadıköy'de İtalyan Şef'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. 14 gün süren yaşam mücadelesi sonunda önce beyin ölümü gerçekleşen ardından da hayatını kaybeden talihsiz çocuk yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

AA
Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!

Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda 24 Ocak'ta bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi için, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!

Törene, Minguzzi'nin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Cenaze töreninde baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!

Minguzzi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Alışverişe gidip saldırıya uğrayan İtalyan Şef’in oğlu toprağa verildi!

Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanmıştı.

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