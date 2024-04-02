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Giriş Tarihi: 02.04.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:38

Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İftar için yemek hazırlayan komşusunun balkonuna atlayan Ramazan Kodalak'ın alkolün de etkisiyle komşusuna cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli ifadesinde, evde alkol aldığını ve sigara içmek için balkona çıktığını belirterek, "5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim" ifadelerini kullandı.

DHA
Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 31 Mart'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Kodalak, yan balkona atlayıp iftar için yemek hazırlayan komşusu olan H.U.'nun (59) evine girdi. Kodalak'ı gördüğü an bağırmaya başlayan H.U., şüphelinin cinsel saldırısına uğradı.

Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

Bu sırada H.U., Kodalak'ın elini ve bacağını ısırarak evin kapısını açıp bağırarak yardım istedi. Ancak şüpheli, H.U.'yu içeri çekip kapıyı kapattı. Bağırışların ardından Kodalak kaçtı. H.U. ise mahallesindeki markete giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

ŞÜPHELİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ordu'nun İkizce ilçesindeki babasının evine gittiğini tespit etti. Şüpheli, yakalanıp Samsun'a getirildi.

Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

"5 TANE PERİ BENİ YANINA ÇAĞIRDI..."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Kodalak ifadesinde, "Evde alkol alıyordum, sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim.

Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

Evdeki kadın korkup bağırdı, sonra da eline bıçak aldı. Elindeki bıçağı alıp çıktım. Üzerime atılı cinsel saldırı suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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