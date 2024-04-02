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Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı
Giriş Tarihi: 02.04.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
13:38
Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı
Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İftar için yemek hazırlayan komşusunun balkonuna atlayan Ramazan Kodalak'ın alkolün de etkisiyle komşusuna cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli ifadesinde, evde alkol aldığını ve sigara içmek için balkona çıktığını belirterek, "5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim" ifadelerini kullandı.