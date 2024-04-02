Alkol alıp komşusuna cinsel saldırıda bulundu, sözleri pes dedirtti: 5 tane peri beni yanına çağırdı

Bu sırada H.U., Kodalak'ın elini ve bacağını ısırarak evin kapısını açıp bağırarak yardım istedi. Ancak şüpheli, H.U.'yu içeri çekip kapıyı kapattı. Bağırışların ardından Kodalak kaçtı. H.U. ise mahallesindeki markete giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.