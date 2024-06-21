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Haberler Yaşam Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...
Giriş Tarihi: 21.06.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 07:36

Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

İstanbul'da eşinin alkol kullanmasından şikâyetçi olan Mihriban E. eve alkollü gelen eşi Hüseyin E'yi uyarınca neye uğradığını şaşırdı. Hüseyin E, eşine küfür ve tehditler savurup darp etti. Hüseyin E, darptan kurtulmaya çalışan Mihriban E'yi odaya kilitleyip kafasını duvara vurdu. Savcılık şüpheli koca hakkında 5 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı.

ATAKAN IRMAK
Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz 30 Mayıs günü korkunç bir olay yaşandı. Mihriban E. (25) evli olduğu eşi Hüseyin E.'nin (28) sürekli olarak alkol kullanıp eve gelmesinden şikayetçiydi.

Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

Hüseyin E. alkol alıp eve geç saatte gelmesi üzerine eşi Mihriban E. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Hüseyin E. "Şerefsiz, s.kerim senin belanı, içerim seni ilgilendirmez, seni öldürürüm" şeklinde tehditte bulundu.

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Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

Bununla yetinmeyen şüpheli Hüseyin E., eşi Mihriban E.'nin boynunu tutup sıktıktan sonra tokat attı.

Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

KOMŞULAR SESLERİ DUYDU

Mihriban E. eşinden kurtulmak istediği sırada şüpheli Hüseyin E., odanın kapısını kilitleyerek eşinin kafasını 2 kere duvara vurdu. Sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

Eve gelen polis ekipleri darp edilen talihsiz kadın Mihriban E.'nin şikayetçi olması üzerine tarafları karakola götürdü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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