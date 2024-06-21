Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

Hüseyin E. alkol alıp eve geç saatte gelmesi üzerine eşi Mihriban E. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Hüseyin E. "Şerefsiz, s.kerim senin belanı, içerim seni ilgilendirmez, seni öldürürüm" şeklinde tehditte bulundu.



