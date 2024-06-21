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Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...
Giriş Tarihi: 21.06.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
07:36
Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...
İstanbul'da eşinin alkol kullanmasından şikâyetçi olan Mihriban E. eve alkollü gelen eşi Hüseyin E'yi uyarınca neye uğradığını şaşırdı. Hüseyin E, eşine küfür ve tehditler savurup darp etti. Hüseyin E, darptan kurtulmaya çalışan Mihriban E'yi odaya kilitleyip kafasını duvara vurdu. Savcılık şüpheli koca hakkında 5 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı.