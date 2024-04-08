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Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi
Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
07:39
Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi
Almanya'da 3 yıl önce eşi tarafından kaçırılan ve o dönemde 2 yaşında olan oğlunu ülke ülke gezerek arayan Anika Ball'ın evlat hasreti, Türkiye'de son buldu. Hakkında tutuklama kararı bulunan İngiliz vatandaşı Dale S., oğluyla birlikte tatil için geldiği Antalya'da Türk polisinin nefes kesen operasyonuyla geri dönmesine dakikalar kala, uçakta yakalandı. Gözü yaşlı anne, 3 yılın sonunda havalimanında evladını kavuştu.