Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

TÜRKİYE'DEN İLGİNÇ MESAJ



Bu arada çığlığı tüm dünyaya yayılan Anika Ball, sosyal medyada kısa sürede 28 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri de Anika Ball ile birlikte oğlunu aramaya başladı. Anika Ball, tüm ümitlerini yitirmişken geçen hafta sosyal medya hesabına gelen bir mesajla umutları yeniden yeşerdi. Mesaj bir takipçisi, eski eşinin ve oğlunun Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinde tatil yaptığını bildiriyordu.



