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Haberler Yaşam Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi
Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 07:39

Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

Almanya'da 3 yıl önce eşi tarafından kaçırılan ve o dönemde 2 yaşında olan oğlunu ülke ülke gezerek arayan Anika Ball'ın evlat hasreti, Türkiye'de son buldu. Hakkında tutuklama kararı bulunan İngiliz vatandaşı Dale S., oğluyla birlikte tatil için geldiği Antalya'da Türk polisinin nefes kesen operasyonuyla geri dönmesine dakikalar kala, uçakta yakalandı. Gözü yaşlı anne, 3 yılın sonunda havalimanında evladını kavuştu.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

Birbirine aşık olan dövme sanatçısı Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S. (39), 2017 yılında Galler'de evlendi. 2019 yılında bir erkek çocukları olan çiftin, ilişkilerinde sorunlar başladı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dülmen şehrinde yaşayan çift, evliliklerini daha fazla yürütemeyince, minik bebeğin doğumundan altı ay sonra boşandı.

Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

Küçük Logan'ın velayeti anne Anika Ball'a verildi. Baba Dale ise oğlunu sadece hafta sonları görebiliyordu. Takvimler Aralık 2021'i gösterdiğinde, 2 yaşındaki oğlunu bakıcıdan alan baba Dale, şeytani bir plan hazırladı. Eski eşi Anika Ball'ın imzasını taklit ederek oğluna pasaport ve seyahat izni çıkartan Dale S. ertesi sabah yurtdışına kaçırdı.

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Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

TAYLAND'A KADAR GİTTİ

Oğlu ve eski eşinden haber alamayan Anika Ball, şikayetçi oldu. Bunun üzerine baba Dale S.'ye hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Dale S.'ye bir türlü ulaşılamadı. Anne Anika Ball kısa bir süre sonra işinden de ayrılarak oğlunu kendi aramaya başladı. Dedektif gibi iz süren anne, eski eşinin Tayland'da yaşadığını tespit etti.

Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

Oğlunun Phuket Adası'nda gece hayatının yoğun olduğu bir ortamda büyüdüğünü öğrenen Anika Ball, Tayland'a giderek yetkililerden yardım istedi. Ancak polisin yaptığı soruşturma sonuçsuz kaldı. Anika Ball'da, oğlunun izini bulamadan geri döndü.

Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi

TÜRKİYE'DEN İLGİNÇ MESAJ

Bu arada çığlığı tüm dünyaya yayılan Anika Ball, sosyal medyada kısa sürede 28 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri de Anika Ball ile birlikte oğlunu aramaya başladı. Anika Ball, tüm ümitlerini yitirmişken geçen hafta sosyal medya hesabına gelen bir mesajla umutları yeniden yeşerdi. Mesaj bir takipçisi, eski eşinin ve oğlunun Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinde tatil yaptığını bildiriyordu.

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