Almanya'da kanlı gece! Saldırıda "Daltonlar" izi: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 24.10.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:10
Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün kanlı eylemlerinin adresi bu kez Almanya'ydı. Bir dönem Daltonlar grubu üyesi olan "Dalton Keleş" lakaplı Orhan K.'nin akrabaları olduğu iddia edilen grup ile, "Kürt Mehmet" lakaplı Mehmet Kaplankıran'ın adamları olduğu öne sürülen grup arasında Hannover'da silahlı çatışma çıktı. Sokağın kan gölüne döndüğü olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. SABAH, saldırıyla ilgili detaylara ulaştı.