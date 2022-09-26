Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm İZLE! TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full HD TEK PARÇA İZLE

Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi? Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak?