Alparslan Büyük Selçuklu 37. Bölüm izle! Yınal’ın mektubu amacına ulaşacak mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Bağdat'tan dönerken Yınal'dan gelen mektupla şok olmuştur: Yınal, Vaspurakan'ın yeni sahibi olduğunu iddia etmektedir! Alparslan, Yınal'ın bu sözlerine inanarak ona Vaspurakan'ı teslim mi edecek, yoksa kaleyi vermemek için karşı mı koyacak? Yınal, Tuğrul'un buyruğunu yerine getirip Vaspurakan'ı Alparslan'dan nasıl alacak? İşleri zorlaştırarak mı, yoksa sulh içinde mi? Tuğrul'un bu mücadeleye tepkisi ne olacak?