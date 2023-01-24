TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 44. bölüm fragmanı izle! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Seferiye, Akınay ve Melikşah; Gülce ile Serdar'ı kaçıran Burkay'ın peşinden giderken kaza geçirmiş ve bir uçurumun kıyısında ölüm ile baş başa kalmıştı. Seferiyeler bu durumdan nasıl kurtulacak, kendi başlarına mı halledecekler, yoksa yardıma gelen olacak mı?