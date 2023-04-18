Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Survivor'da basketbol sürprizi Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılar ve izleyenler ile paylaşıldı. Yarışmada yapılacak basket maçına misafir olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA sahasında sergilediği başarılı performansla tüm dünyada konuşuluyor. Şu anda Houston Rockets forması giyen genç yetenek için araştırmalar başladı. Alperen Şengün kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları yanıt arıyor. Survivor'a konuk olacak yıldız isim, NBA yanı sıra milli maçlardaki performansıyla adından söz ettiriyor. Peki, Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, hakkında merak edilenler…