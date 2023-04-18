Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 16:44

Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Survivor'da basketbol sürprizi Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılar ve izleyenler ile paylaşıldı. Yarışmada yapılacak basket maçına misafir olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA sahasında sergilediği başarılı performansla tüm dünyada konuşuluyor. Şu anda Houston Rockets forması giyen genç yetenek için araştırmalar başladı. Alperen Şengün kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları yanıt arıyor. Survivor'a konuk olacak yıldız isim, NBA yanı sıra milli maçlardaki performansıyla adından söz ettiriyor. Peki, Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, hakkında merak edilenler…

Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Alperen Şengün kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlayan genç yetenek son olarak NBA All Star'da gösterdiği performansla tüm dünyada konuşulan bir isim haline geldi. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan ve Houston Rockets takımında yer alan Alperen Şengün Survivor maçı ile takip edilecek. Peki, Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 Giresun doğumlu olan Alperen Şengün, şu anda NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir. NBA gözlemcileri ve yorumcuları tarafından 2021 NBA Seçmeleri'ne katılan en yetenekli ve üretken uzunlardan biri olarak değerlendirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu.

Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2018-19 Bandırma Kırmızı

2019-20 Bandırma BK

2020-21 Beşiktaş

2021-22 Houston

2022-23 Houston

Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Houston Rockets efsanelerinden olan Hakeem Olajuwon ile çalışmalar yaptı. Şengün hakkında;

''Sonunda beraber çalışabildik ve bu harikaydı. Türkiye'deki koçu onun benim en büyük hayranlarımdan biri olduğunu söylemişti. Bu yüzden bir temeli vardı. Şimdi ise idmanlarla detaylara iniyoruz. Çok genç ve heyecanlı. Öğrenmeyi çok seviyor. Bu da önemli bir özellik. Basketbol artık değişti. Post'ta kalamıyorsunuz. Oyununuzu hem içeride hem dışarıda oynamanız gerek. Çok iyi bir kumaşı var. Çok yaratıcı bir oyuncu. Rakiplerini kandırıyor. Kendine güveniyor. Onun ne kadar esnek ve çevik olduğunu görünce büyülendim. İdmandan önce esneme yaparken bir fotoğrafını çektim ve onun ne kadar esnek olduğunu iyice fark ettim.'' dedi.

SON DAKİKA