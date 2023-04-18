Alperen Şengün kimdir? NBA yıldızı Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Houston Rockets efsanelerinden olan Hakeem Olajuwon ile çalışmalar yaptı. Şengün hakkında;

''Sonunda beraber çalışabildik ve bu harikaydı. Türkiye'deki koçu onun benim en büyük hayranlarımdan biri olduğunu söylemişti. Bu yüzden bir temeli vardı. Şimdi ise idmanlarla detaylara iniyoruz. Çok genç ve heyecanlı. Öğrenmeyi çok seviyor. Bu da önemli bir özellik. Basketbol artık değişti. Post'ta kalamıyorsunuz. Oyununuzu hem içeride hem dışarıda oynamanız gerek. Çok iyi bir kumaşı var. Çok yaratıcı bir oyuncu. Rakiplerini kandırıyor. Kendine güveniyor. Onun ne kadar esnek ve çevik olduğunu görünce büyülendim. İdmandan önce esneme yaparken bir fotoğrafını çektim ve onun ne kadar esnek olduğunu iyice fark ettim.'' dedi.