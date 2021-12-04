Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip edenler cumhuriyet, tam, yarım, ata, çeyrek ve gram altın fiyatında son durumu merak ediyor. Dolar döviz kuru karşısında her zaman güvenli yatırım aracı olarak görülen altına yatırım son dönemde ise giderek artıyor. Son olarak gram altın 786 lira, cumhuriyet altın fiyatı 5 bin lira civarında işlem gördü. Peki Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar…