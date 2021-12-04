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Haberler Yaşam Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 06:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 07:26

Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip edenler cumhuriyet, tam, yarım, ata, çeyrek ve gram altın fiyatında son durumu merak ediyor. Dolar döviz kuru karşısında her zaman güvenli yatırım aracı olarak görülen altına yatırım son dönemde ise giderek artıyor. Son olarak gram altın 786 lira, cumhuriyet altın fiyatı 5 bin lira civarında işlem gördü. Peki Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar…

Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Piyasalarda güncel ve canlı altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri merak ediliyor. Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor. Altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıyı yakından ilgilendiren Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 4 ARALIK 2021

4 Aralık Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 703,35

SATIŞ: 730,55

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.184,00

SATIŞ: 5.291,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.186,00

SATIŞ: 5.264,00

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Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.002,48

SATIŞ: 5.105,49

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.483,00

SATIŞ: 2.565,00

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Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 786,35

SATIŞ: 786,53

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.240,00

SATIŞ: 1.278,00

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Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? 4 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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