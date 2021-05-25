Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Hem sabah saatleri hem de gün içerisinde sıklıkla sorgulanan alış ve satış fiyatlarında bugün hareketlilik söz konusu. Uzun bir zamandır yukarı yönlü ivme kaydeden sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 457 liradan işlem görüyor. Bu kapsamda; 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!