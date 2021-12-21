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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 21:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 21:44

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Dolar kuru karşısında en güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatının 750 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar altın piyasasında sert düşüşler yaşattı. Kapalıçarşı'da canlı ve anlık rakamları takip edebilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'da altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile merak ediliyor. Geçtiğimiz günden itibaren anlık düşüşe geçen rakamlar an be an takip ediliyor. Son olarak cumhuriyet altın 5 bin TL iken, çeyrek altın 1,217 lira civarında işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcısının gözdesi olan altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları aşağıda yer alıyor;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 689,79

SATIŞ: 724,47

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.034,39

SATIŞ:5.168,16

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.452,00

SATIŞ: 2.619,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.091,00

SATIŞ: 5.397,00

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.234,00

SATIŞ:5.313,00

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.225,00

SATIŞ: 1.317,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 749,32

SATIŞ: 749,46

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