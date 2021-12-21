Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Dolar kuru karşısında en güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatının 750 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar altın piyasasında sert düşüşler yaşattı. Kapalıçarşı'da canlı ve anlık rakamları takip edebilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları