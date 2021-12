Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'da altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile merak ediliyor. Geçtiğimiz günden itibaren anlık düşüşe geçen rakamlar an be an takip ediliyor. Son olarak cumhuriyet altın 5 bin TL iken, çeyrek altın 1,217 lira civarında işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcısının gözdesi olan altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı son dakika altın fiyatları