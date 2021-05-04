Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların da yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinin başlarından beri hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. 4 Mayıs bugün ise 22 ayar bilezik fiyatı 428 lira üzerinden işlem görürken yarım altın ise bin 520 lira üzerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları