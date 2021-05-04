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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 18:49

son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların da yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinin başlarından beri hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. 4 Mayıs bugün ise 22 ayar bilezik fiyatı 428 lira üzerinden işlem görürken yarım altın ise bin 520 lira üzerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

'dan ile ilgili son dakika haberleri, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Serbest piyasaların ikinci işlem gününde oldukça hareketli bir tablo çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Bu sabah itibariyle altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor. Gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,74

SATIŞ: 456,21

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.100,00

SATIŞ: 3.213,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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