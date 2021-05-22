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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 22.05.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 15:27

hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandemi süreci ile birlikte altın fiyatları sert yükselişler yaşadı. Altın fiyatları son günlerde yükselişini sürdürüyor. Son olarak, gram altın fiyatının 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla son dönemin rekorunu kıran sarı metalin önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir merak konusu haline geliyor. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

son dönemde hareketli grafiğini sürdürüyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi süreci ile birlikte ciddi bir yükseliş trendine girmişti. Son dönemde ise gram altın 500 liranın üstüne çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 454,12

SATIŞ: 485,68

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.335,00

SATIŞ: 3.386,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.222,60

SATIŞ: 3.288,06

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.611,00

SATIŞ: 1.664,00

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