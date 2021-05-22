Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları son dönemde hareketli grafiğini sürdürüyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi süreci ile birlikte ciddi bir yükseliş trendine girmişti. Son dönemde ise gram altın 500 liranın üstüne çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları