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Haberler Yaşam Altın fiyatları yükselişe mi geçti? 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 01:37

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!

Son dönemde çok ciddi düşüşlere imza atan altın fiyatları son dakika canlı, anlık ve güncel grafiği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı haftanın üçüncü işlem gününü 726 TL ile kapatırken öte yandan çeyrek ise serbest piyasalarda 1186 TL'den işlem görüyor. Öte yandan vatandaşlar "29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen veriler yakından takip edilirken gözler önümüzdeki süreçte bu yatırım aracının izleyeceği yöne çevrildi. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne kadar ve kaç TL? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününü yükselişle kapatıyor! 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları ile gündemde yerini almaya tüm hızıyla devam ediyor. Serbest piyasalardan anlık olarak gelen veriler ışığında altının gram fiyatı 725 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatı ise 1187 TL olarak kaydedildi. Haftanın üçüncü işlem gününde küçük çaplı yükseliş gözlemlenen grafikle beraber yatırımcılar "29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününü yükselişle kapatıyor! 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

29 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları aşağıda yer alıyor;

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.636,00

SATIŞ: 4.775,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 631,62

SATIŞ: 631,62

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Altın fiyatları haftanın üçüncü gününü yükselişle kapatıyor! 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.652,00

SATIŞ: 4.722,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.239,00

SATIŞ: 2.340,00

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Altın fiyatları haftanın üçüncü gününü yükselişle kapatıyor! 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.119,00

SATIŞ: 1.168,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 690,22

SATIŞ: 690,44

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününü yükselişle kapatıyor! 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.485,12

SATIŞ: 4.578,44

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