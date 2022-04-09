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Haberler Yaşam Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:15

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

Altın fiyatları inişli ve çıkışlı seyrini hafta sonunda da sürdürüyor. 9 Nisan Cumartesi sabahı, yatırım aracı olarak altını kullanan ya da hediye olarak 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın almayı düşünenler canlı rakamları inceliyor. Canlı altın fiyatları alış satış rakamları gün içinde değişebildiğinden, aşağıda yer alan canlı altın fiyatı takip ekranından anlık rakamları takip edebilirsiniz. İşte 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, bugün altının gramı kaç TL sorularının yanıtı!

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

Son dakika haberine göre canlı altın fiyatları 9 Nisan Cumartesi gününe dünkü rakamların üzerinde başladı. Haftanın son işlem gününde bir miktar düşüş gözlemlenen tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün bu seviyenin üzerinde işlem görüyor. Vatandaşların ilgisini çeken bu hareketlilik; bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte canlı altın fiyatları ile güncel alış satış rakamları!

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

9 NİSAN 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 835,56

SATIŞ: 864,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.130,00

SATIŞ: 6.205,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.091,00

SATIŞ: 6.183,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.983,00

SATIŞ: 6.048,00

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.996,00

SATIŞ: 3.035,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.498,00

SATIŞ: 1.517,00

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 923,02

SATIŞ: 923,44

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