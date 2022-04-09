Haberler Yaşam Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:15

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları kaç TL oldu?

Altın fiyatları inişli ve çıkışlı seyrini hafta sonunda da sürdürüyor. 9 Nisan Cumartesi sabahı, yatırım aracı olarak altını kullanan ya da hediye olarak 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın almayı düşünenler canlı rakamları inceliyor. Canlı altın fiyatları alış satış rakamları gün içinde değişebildiğinden, aşağıda yer alan canlı altın fiyatı takip ekranından anlık rakamları takip edebilirsiniz. İşte 9 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, bugün altının gramı kaç TL sorularının yanıtı!