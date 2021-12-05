Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla milyonların takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet gibi çeşitlerinin alış ve satış fiyatını yakından takip eden yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren "5 Aralık 2021 Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, son durum ne, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 786 liradan işlem görürken bu noktada yatırım aracı yeni bir rekora imza attı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar...