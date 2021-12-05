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Haberler Yaşam Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar
Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 09:34

Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla milyonların takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet gibi çeşitlerinin alış ve satış fiyatını yakından takip eden yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren "5 Aralık 2021 Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, son durum ne, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 786 liradan işlem görürken bu noktada yatırım aracı yeni bir rekora imza attı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar...

Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 786 TL olarak kaydedildi. Son dönemde fiyatlardaki ani artış nedeniyle özellikle yatırımcılar konuyla ilgili olarak gün içerisinde "5 Aralık 2021 Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, son durum ne, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. A Para altın fiyatları canlı takip sayfası aracılığıyla, anlık rakamlarla ile ilgili bilgi sahibi olabilir, yatırımınızı bu bilgiler doğrultusunda değerlendirebilirsiniz...

Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

4 Aralık Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.184,00

SATIŞ: 5.291,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.186,00

SATIŞ: 5.264,00

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Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.002,48

SATIŞ: 5.105,49

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.483,00

SATIŞ: 2.565,00

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Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.240,00

SATIŞ: 1.278,00

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Altın fiyatlarında REKOR ARTIŞ! 5 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 703,35

SATIŞ: 730,55

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