Altın piyasasını Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var? Kapalı değil ‘karanlık’ çarşı!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:22
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında altın fiyatlarını/piyasasını ve Kapalıçarşı merkezli 'dolandırıcılık' operasyonlarını kaleme aldı. Dilek Güngör, "Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?" ifadelerini kullandı.