Altın piyasasını Türkiye’de manipüle etmeye çalışanlar mı var? Kapalı değil ‘karanlık’ çarşı!

Hatırlayın, savcılık kaynaklarına göre, "SİSTEM" adı verilen organize yapı aracılığıyla toplanan milyonlarca lira, Kapalıçarşı'daki döviz büroları ve kripto paralar üzerinden yurtdışına çıkarıldı. En son gram altın piyasasında tekel konumunda olan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlerine operasyon düzenlendi. İAR'ın hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şimdi akla şu soru geliyor?

Esasında bir süredir Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarının spot piyasadan yüksek seyretmesi "yeni normal" haline gelmişti. Uzmanlar kota uygulamasının gevşetilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması durumunda fiyat makasının azalacağını söylüyordu. Şimdi neden bu makas tarihi seviyelere çıktı? Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?