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Aman dikkat! Sahte uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Sesli sosyal ağ çıktığı günden bu yana oldukça ilgi gördü ve kısa süre içinde popüler hale geldi. Clubhouse'un başarısı da diğer sosyal medya devlerini harekete geçirdi. Mesela , Clubhouse benzeri özelliği 'i test ediyor ve yakın zamanda tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Clubhouse'un popülerliği, platformunda olmaması siber suçluları da harekete geçirdi. Hackerlar sahte Clubhouse uygulamasıyla kullanıcıların banka, kredi kartı ve diğer değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Güvenlik uzmanları bu konuda flaş bir açıklama yaptı ve kullanıcıları uyardı.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 09:59
Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Siber güvenlik uzmanları uygulamasını taklit ederek kullanıcıların kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışan kötü amaçlı bir yazılıma karşı kullanıcıları uyardı. Zararlı yazılım Clubhouse uygulamasının popülerliğinden faydalanmaya çalışıyor ve Clubhouse uygulamasının aslında var olmayan sahte bir sürümü üzerinden kullanıcıları aldatmaya çalışıyor. BlackRock adı verilen truva atı, 458 uygulamadaki giriş kimlik bilgilerini ele geçirebiliyor ve SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamayı atlatabiliyor.

Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Yalnızca davetiyeyle katılım sağlanabilen sesli sohbet uygulamasının sürümü (böyle bir sürüm şu an mevcut değil) kılığına bürünen bu kötü amaçlı yazılım paketi, gerçek internet sitesi gibi görünen bir internet sitesinden sunuluyor. 'BlackRock' takma adı verilen ve güvenlik uzmanlarının Android/TrojanDropper.Agent.HLR olarak tespit ettiği truva atı, 458'den fazla çevrimiçi hizmette kullanıcıların giriş bilgilerini çalabiliyor. Hedef listesinde, tanınmış finansal uygulamalar ve alışveriş uygulamalarının yanı sıra sosyal medya ve mesajlaşma platformları da yer alıyor. , WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA ve Lloyds Bank listedeki uygulamaların yalnızca birkaçı durumunda.

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Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Güvenlik uzmanları konuyla ilgili olarak, "İnternet sitesi gerçekmiş gibi duruyor. Yasal internet sitesinin gerçekten çok iyi yürütülmüş bir kopyası. Ancak, kullanıcı "Google Play'den İndir" düğmesine tıkladığında, uygulama otomatik olarak kullanıcının cihazına indiriliyor. Bu durumun aksine yasal internet siteleri, bir Paket Kitini (APK) doğrudan indirmek yerine her zaman kullanıcıları Google Play'e yönlendirir." dedi.

Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Düğmeye tıklamadan önce bile bazı şeylerin doğru olmadığına dair işaretler bulunuyor; örneğin bağlantı güvenli değil (HTTPS yerine HTTP) veya bu site yasal uygulama tarafından kullanılan ".com" yerine ".mobi" üst seviye alan adını (TLD) kullanıyor. Uygulamanın sahte olmasına dair diğer bir ipucu ise için olması. yakın zamanda uygulamanın Android sürümünü piyasaya sürmeyi planlasa da platform şu an yalnızca iPhone'larda kullanılabilir durumda. Kurban, BlackRock truva atını indirme ve kurma hatasına düştükten sonra truva atı, kullanıcı bilgilerini çalmaya çalışıyor. Başka bir deyişle, kullanıcı hedeflenen uygulamalardan birini açtığında kötü amaçlı yazılım uygulamanın veri çalmaya yönelik görünümünü oluşturur ve kullanıcıdan giriş yapmasını ister. Kullanıcı giriş yapmak yerine bilmeden siber suçlulara tüm giriş bilgilerini veriyor.

Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Kötü amaçlı yazılım, metin mesajlarını da engellediğinden hesaplara birinin girmesini önlemek amacıyla SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmak da bu durumda işe yaramıyor. Ayrıca kötü amaçlı uygulama, kurbandan erişilebilir hizmetleri de etkinleştirmesini istiyor, bu sayede suçlular etkin bir şekilde cihazın kontrolünü ele alabiliyor.

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