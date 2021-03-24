Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Yalnızca davetiyeyle katılım sağlanabilen sesli sohbet uygulamasının Android sürümü (böyle bir sürüm şu an mevcut değil) kılığına bürünen bu kötü amaçlı yazılım paketi, gerçek Clubhouse internet sitesi gibi görünen bir internet sitesinden sunuluyor. 'BlackRock' takma adı verilen ve güvenlik uzmanlarının Android/TrojanDropper.Agent.HLR olarak tespit ettiği truva atı, 458'den fazla çevrimiçi hizmette kullanıcıların giriş bilgilerini çalabiliyor. Hedef listesinde, tanınmış finansal uygulamalar ve alışveriş uygulamalarının yanı sıra sosyal medya ve mesajlaşma platformları da yer alıyor. Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA ve Lloyds Bank listedeki uygulamaların yalnızca birkaçı durumunda.