Aman dikkat! Sahte Clubhouse uygulamasıyla yayılıyor, tehlike saçıyor!

Düğmeye tıklamadan önce bile bazı şeylerin doğru olmadığına dair işaretler bulunuyor; örneğin bağlantı güvenli değil (HTTPS yerine HTTP) veya bu site yasal uygulama tarafından kullanılan ".com" yerine ".mobi" üst seviye alan adını (TLD) kullanıyor. Uygulamanın sahte olmasına dair diğer bir ipucu ise Android için olması. Clubhouse yakın zamanda uygulamanın Android sürümünü piyasaya sürmeyi planlasa da platform şu an yalnızca iPhone'larda kullanılabilir durumda. Kurban, BlackRock truva atını indirme ve kurma hatasına düştükten sonra truva atı, kullanıcı bilgilerini çalmaya çalışıyor. Başka bir deyişle, kullanıcı hedeflenen uygulamalardan birini açtığında kötü amaçlı yazılım uygulamanın veri çalmaya yönelik görünümünü oluşturur ve kullanıcıdan giriş yapmasını ister. Kullanıcı giriş yapmak yerine bilmeden siber suçlulara tüm giriş bilgilerini veriyor.