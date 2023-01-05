Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

ŞİKAGO'DAN İZMİR'E BABALARINI ARAMAYA GELDİLER

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jacksonın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti.



