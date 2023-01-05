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Haberler Yaşam Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:22

Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımı bulunan AVM zinciri sahibi ünlü işadamı Kasım Pırlant, 69 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'ne Kasım Pırlant'a babalık davası açmıştı. Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneği incelemeye gönderildi, rapor bekleniyor.

Ceyhan TORLAK
Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın aldı.

Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.

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Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi.

Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.

Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor

ŞİKAGO'DAN İZMİR'E BABALARINI ARAMAYA GELDİLER
Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jacksonın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti.

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