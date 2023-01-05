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Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
07:22
Amerikalı kardeşler miras peşinde! Türk işadamının milyon dolarlık serveti kapışılamıyor
İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımı bulunan AVM zinciri sahibi ünlü işadamı Kasım Pırlant, 69 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'ne Kasım Pırlant'a babalık davası açmıştı. Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneği incelemeye gönderildi, rapor bekleniyor.