Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı seride takip ediliyor. İlk maçı kazanan Fenerbahçe Beko'nun ikinci maçı alması halinde avantajı artacak, Anadolu Efes'in ise maç kazanması gerekiyor. 3 galibiyete ulaşan takım sezon şampiyonu olarak yılı kapatacak. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...