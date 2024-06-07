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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:32
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde takımlar 2. maça çıkıyor. İlk maçta rakibi Anadolu Efes karşısında 85-74 üstünlük yakalayan ve seride öne geçen Fenerbahçe Beko yeniden Sinan Erdem'e konuk oluyor. Basketbolseverler tribünde ve ekran başında yerini alıyor. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı tarihleri 2024...