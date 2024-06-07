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Haberler Yaşam Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:32

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde takımlar 2. maça çıkıyor. İlk maçta rakibi Anadolu Efes karşısında 85-74 üstünlük yakalayan ve seride öne geçen Fenerbahçe Beko yeniden Sinan Erdem'e konuk oluyor. Basketbolseverler tribünde ve ekran başında yerini alıyor. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı tarihleri 2024...

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı seride takip ediliyor. İlk maçı kazanan Fenerbahçe Beko'nun ikinci maçı alması halinde avantajı artacak, Anadolu Efes'in ise maç kazanması gerekiyor. 3 galibiyete ulaşan takım sezon şampiyonu olarak yılı kapatacak. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 1. final maçında sarı lacivertliler avantaj sayısını kaptı. 85-74 skorla maçı tamamlayan Fenerbahçe Beko ikinci maçta da rakip takıma konuk olacak.

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final serisinde ikinci maç Anadolu Efes'in evinde. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Geçtiğimiz maçta olduğu gibi canlı yayının beIN Sports kanalında olması bekleniyor.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalinde 2 karşılaşma! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO FİNAL MAÇI TARİHLERİ

6 Haziran Perşembe - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

8 Haziran Cumartesi - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko+

10 Haziran Pazartesi - 20:30

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

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