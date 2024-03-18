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Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:11

Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...

Hem tek başına hem de çeşitli tariflerde severek tüketilen ananası yerken birçoğumuz karıncalanma hissi yarattığını fark ederiz. Bunun üzerine çok düşünmemiş olsak da altında yatak gerçeği açıklayan bir video sosyal medyada yakın zamanda viral hale geldi. İnsanları ikiye bölen bu açıklama ise oldukça dikkat çekici.

Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...

Ananas yerken dilinizin neden karıncalandığını hiç merak ettiniz mi? İşte altında yatan gerçek…

Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...

Ananas, severek tüketilen tropik ve tatlı tadıyla birçok kişinin de favorisi. Ancak yenildiğinde dilimize ne yaptığını gösteren bir video izleyenlerin aklını başından aldı.

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Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...

Yayınlanan bir videoda, bu tropik meyveyi yedikten sonra yaşayabileceğiniz tuhaf hissin arkasında yatan nedene dair bir açıklama yapıldı.

Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...

Bilim içeriği sayfası, mikroskop altında analiz etmek için küçük bir ananas parçasını ayırdı ve sonuçlar oldukça ilginçti.

Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...

NEDEN ANANAS YERKEN DİLİMİZ KARINCALANIR?

Videoda, ananasın yenirken bu karıncalanma hissine sebep olan gerçek şöyle açıklanıyor: "Bunun nedeni, 1000'lerce kristal iğnenin dilimize batmasıdır."

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