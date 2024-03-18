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Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:11
Ananas yerken dilimiz neden karıncalanır? Ardında yatan gerçek dehşete düşürdü...
Hem tek başına hem de çeşitli tariflerde severek tüketilen ananası yerken birçoğumuz karıncalanma hissi yarattığını fark ederiz. Bunun üzerine çok düşünmemiş olsak da altında yatak gerçeği açıklayan bir video sosyal medyada yakın zamanda viral hale geldi. İnsanları ikiye bölen bu açıklama ise oldukça dikkat çekici.