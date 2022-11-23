Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 14:44

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

Android Deprem Uyarı Sistemi, sabah saatlerinde meydana gelen Düzce merkezli deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremini bazı Android kullanıcılarına önceden bildiren Deprem Uyarı Sistemi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Google tarafından geliştirilen Deprem Uyarı Sistemi, 4,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri saniyeler öncesinden bildirebiliyor. Peki, Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? İşte Google Deprem Uyarı Sistemi aktif etme işlemi ve konu ile ilgili tüm bilgiler...

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır, nasıl kullanılır soruları yanıt arıyor. Deprem Uyarı Sistemi, 23 Kasım sabahı Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi önceden bildirmesiyle sosyal medyada gündem oldu. 4,5 ve üzeri şiddetindeki depremleri saniyeler öncesinden telefonlara uyarı göndererek bildiren Android Deprem Uyarı Sistemi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? İşte, Deprem Uyarı Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı.

Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar, prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve etkilenen bölgedeki kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.

Telefonun mevcut teknolojisinden faydalanan Android Deprem Uyarı Sistemi, cihaz konumu ve "Deprem Uyarıları" açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri telefonlarda çalışıyor.

Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, Android telefonların birçoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Sürümü güncel pek çok cihazda aktif olarak kullanıma açılabilen Android Deprem Uyarı Sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor.

Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL VE NEREDEN AÇILIR?

Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonunuzun ''Ayarlar'' bölümüne tıklayın. Daha sonra arama alanına ''Konum'' yazın ve bu bölümü açın.

Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini aktif hale getirin.

SON DAKİKA