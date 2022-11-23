Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.

Telefonun mevcut teknolojisinden faydalanan Android Deprem Uyarı Sistemi, cihaz konumu ve "Deprem Uyarıları" açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri telefonlarda çalışıyor.

Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.