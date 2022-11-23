Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? Android kullanıcılarını önceden uyardı!

Android Deprem Uyarı Sistemi, sabah saatlerinde meydana gelen Düzce merkezli deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremini bazı Android kullanıcılarına önceden bildiren Deprem Uyarı Sistemi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Google tarafından geliştirilen Deprem Uyarı Sistemi, 4,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri saniyeler öncesinden bildirebiliyor. Peki, Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl ve nereden açılır, nasıl kullanılır? İşte Google Deprem Uyarı Sistemi aktif etme işlemi ve konu ile ilgili tüm bilgiler...