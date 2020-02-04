Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu! Yüksek dozda 'Fentanil'

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu! Yüksek dozda

'AYŞENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN BU İLAÇTIR'

Avukat Beyendi, F... isimli ilacın kanser hastalarının ağrılarını dindirmekte kullanılan kırmızı reçeteli ve tehlikeli sınıfında yer alan ilaç olduğunun altını çizerek, "Bu ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır. Yine Ayşe'nin kanında bulunan ve uyuşturucu sınıfında değerlendirilen P... ise ameliyathane koşullarında anestezi esnasında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın Ayşe'nin kanındaki miktarı ölümcül düzeyde olmamakla birlikte suistimal düzeyindedir. Davaya konu cinayet mahallinde P... içeren enjektör ve ampuller bulunmakla birlikte, F... içeren herhangi bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması Ayşe'nin ölümünün cinayet olduğunu ve delillerin karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.