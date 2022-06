Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ankara Piknik Alanları

Ankara'da piknik yapmak isteyenler için pek çok mesire alanı bulunur. Yeşildere Mesire Alanı, bol yeşilliği olan, lavabo ve mescit gibi imkanlara da sahip olan bir mekandır. Burada piknik yaparak mangal keyfini çıkarabilirsiniz. Burada sevdiklerinizle bol oksijenli, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bir diğer piknik alanı olan Mavi Göl, her mevsim ilgi görmüştür. Burada piknik masası dışında salıncaklar da vardır. Göksu Parkı ise, piknik ve yürüyüş yapmak için gerekli imkanları sağlıyor. Sosyal bir yere sahip bu park, ferah ve temiz havasıyla her an gidip görebileceğiniz bir mekân.