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Haberler Yaşam Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 17:56

Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

İş veya okul hayatının neden olduğu stresten uzaklaşmak için doğada zaman geçirmek pek çok kişinin tercihidir. Bu nedenle kişiler bulunduğu şehirde, doğayla iç içe olan mesire alanlarını tercih edebilirler. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da özellikle piknik yapmak için pek çok alan mevcuttur. Sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçirmek isteyen kişiler, yeşilin merkezi olan piknik alanlarında çeşitli aktiviteler yapabilir. Ankara piknik alanları yazımızda, sizler için gidilmesi gereken mekanlara yer verdik. Ankara Piknik Alanları- Adana Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla beraber şehir hayatından uzaklaşmak ve doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler için pek çok mesire alanı vardır. Gürültülü ve stresli şehir hayatının aksine, sessiz ve huzur verici olan mesire alanları, yeşilin her tonunu gözler önüne serer. Bu mesire alanlarında aileniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Piknik yapmanın yanı sıra burada farklı aktiviteler de yapmak mümkün. Ankara gibi kalabalık şehirlerde de mesire alanları sıkça tercih edilir. Şehrin insana vermiş olduğu stres ve yorgunluk, pek çok kişiyi bu sakin alanlara sürüklemiştir. Ankara piknik alanları yazımızda birbirinden güzel, sıklıkla kullanılan mesire alanları yer almaktadır. İşte merak edilen detaylar...

Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ankara Piknik Alanları

Ankara'da piknik yapmak isteyenler için pek çok mesire alanı bulunur. Yeşildere Mesire Alanı, bol yeşilliği olan, lavabo ve mescit gibi imkanlara da sahip olan bir mekandır. Burada piknik yaparak mangal keyfini çıkarabilirsiniz. Burada sevdiklerinizle bol oksijenli, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bir diğer piknik alanı olan Mavi Göl, her mevsim ilgi görmüştür. Burada piknik masası dışında salıncaklar da vardır. Göksu Parkı ise, piknik ve yürüyüş yapmak için gerekli imkanları sağlıyor. Sosyal bir yere sahip bu park, ferah ve temiz havasıyla her an gidip görebileceğiniz bir mekân.

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Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ankara Piknik Yerleri

Ankara'da yaşayan kişiler, piknik gibi farklı aktiviteler için mesire alanlarına ihtiyaç duyarlar. Ankara'da piknik yapılacak yerler arasında olan Karagöl, özellikle doğayla kucaklaşmak isteyenlerin adresi. Gölün eşsiz manzarasıyla karşılaşmak ve kafa dinlemek için sıklıkla tercih edilen bu piknik yerinde unutulmaz anılar biriktirmek mümkün. Bir diğer piknik yeri olan Soğuksu Milli Parkı'nda aynı zamanda kaplıcalar ve dinlenme alanları mevcut.

Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ankara Mesire Alanları

Ankara'da bulunan mesire alanları, özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen herkesin kaçış noktası. Bu noktada Ankara'da pek çok mesire alanı bulunmakta. Çamlıdere Aluçdağı Mesire Yeri piknik yapılacak yerlerden birisidir. Burada çeşitli festivaller de düzenlenmektedir. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek isterseniz, burayı tercih edebilirsiniz.

Ankara Piknik Alanları - Ankara Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ankara'nın Kazan ilçesine Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı, piknik yapmak için ideal bir mekandır. Yakacık Mesire Alanı ise, açık oturma alanları olan pek çok saha ve yürüyüş yolu bulunan bir yerdir. Çocuklar için de uygun olan bu mesire alanında keyifle piknik yapabilirsiniz.

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