Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ankara sahur vakti için araştırmalara başlayan vatandaşlar, sabah.com.tr 2023 İmsakiye sayfasını ziyaret ediyor. Ankara'da ilk sahur için hazırlıklara başlayan pek çok kişi Ankara sahur vakti saat kaçta, bugün sahura kaçta kalkacağız sorularıyla araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur vakitleri hakkında merak edilenlere yanıt verdi. İşte ilk oruç için Ankara sahur saati, ilk iftar vakti ve imsak vakitleri…

23 Mart 2023 Ankara Sahur Vakti

2023 yılı Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Diyanet tarafından yayımlanan il il İmsakiye listesine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 23 Mart Ankara sahur vakti ve ilk iftar saati;