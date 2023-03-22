Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ankara sahur vakti ve imsak saati, başkentte oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Ramazan-ı Şerif'e erişmenin şükrü ve huzuru ile ibadet için hazırlıklara başlandı. İftarlık ve sahurluklarını hazırlamaya başlayan vatandaşlar, ilk oruç için bugün Ankara'da sahur vakti saat kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Mart İmsakiye takvimi ile yılın ilk imsak ve sahur saati belli oldu. İşte 23 Mart 2023 Ankara İmsakiye ile Ankara sahur vakitleri…