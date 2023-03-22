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Haberler Yaşam Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 16:02

Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ankara sahur vakti ve imsak saati, başkentte oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Ramazan-ı Şerif'e erişmenin şükrü ve huzuru ile ibadet için hazırlıklara başlandı. İftarlık ve sahurluklarını hazırlamaya başlayan vatandaşlar, ilk oruç için bugün Ankara'da sahur vakti saat kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Mart İmsakiye takvimi ile yılın ilk imsak ve sahur saati belli oldu. İşte 23 Mart 2023 Ankara İmsakiye ile Ankara sahur vakitleri…

Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ankara sahur vakti için araştırmalara başlayan vatandaşlar, sabah.com.tr 2023 İmsakiye sayfasını ziyaret ediyor. Ankara'da ilk sahur için hazırlıklara başlayan pek çok kişi Ankara sahur vakti saat kaçta, bugün sahura kaçta kalkacağız sorularıyla araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur vakitleri hakkında merak edilenlere yanıt verdi. İşte ilk oruç için Ankara sahur saati, ilk iftar vakti ve imsak vakitleri…

23 Mart 2023 Ankara Sahur Vakti

2023 yılı Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Diyanet tarafından yayımlanan il il İmsakiye listesine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 23 Mart Ankara sahur vakti ve ilk iftar saati;

Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

1 Ramazan Ankara'da Sahur Saat Kaçta?

23 Mart Ankara'da ilk imsak vakti: 05:17

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Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

1 Ramazan Ankara'da İftar Saat Kaçta?

23 Mart Ankara'da ilk iftar vakti: 19:10

Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Sahurda Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.

Ankara sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Ankara İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

İmsak Vaktinde Yemek Yenir Mi?

Kur'an-ı Kerim'de orucun başlayacağı ve biteceği an şu şekilde ifade edilir; "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Bakara Suresi'nde yer alan bu ayete göre, oruç tutmaya niyetlenen kimse imsak vaktinden, yani sabah namazı okunduktan sonra yemek yememeli, oruca engel olacak işlerden kaçınmalıdır. Ancak imsak vaktinde yani ezan okunmaya başlamadan önce kişi ağzına lokma aldıysa bu lokmayı yutmasında sakınca yoktur.

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